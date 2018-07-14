Британська поліція знайшла ємність з-під "Новачка" (відео)

Поліція намагається встановити, чи був використаний "Новачок" з цієї пляшки для замаху на життя колишнього російського агента Сергія Скрипаля.

Британська поліція повідомила, що виявила невелику пляшку, в якій зберігалася бойова отруйна речовина «Новачок».

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Пляшка була знайдена під час обшуку в будинку Чарлі Роулі в містечку Еймсбері, передає Голос Америки. Роулі і його партнерка Дон Стерджесс були отруєні «Новачком» 30 червня. 8 липня Старджесс померла.

В даний час поліція намагається встановити, чи був використаний «Новачок» з цієї пляшки для замаху на життя колишнього російського агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії – вони були отруєні в березні.

Поліція повідомила, що розслідування проводять близько ста слідчих.

Британців закликали не доторкатися до «підозрілих предметів, таких як шприци, голки, косметичні або схожі об'єкти, виготовлені з металу, пластмаси або скла».