Отруєний "Новачком" британець прийшов до тями

Разом із тим зазначається, що 45-річний Роулі як і раніше знаходиться в критичному стані.

Британець Чарлі Роулі, який потрапив у лікарню наприкінці червня після отруєння "Новачком", прийшов до тями.

Про це повідомили у лікарні Солсбері, передає BBC.

Читайте такожПостраждалі біля Солсбері британці отруїлися "Новачком" - Скотланд-Ярд

"Чоловік, який потрапив під дію нервово-паралітичної речовини "Новачок" прийшов до тями після "невеликого, але значного поліпшення", - заявили в лікарні.

Разом із тим зазначається, що 45-річний Роулі як і раніше знаходиться в критичному стані.

Раніше УНІАН повідомляв, що громадянка Британії, яка була отруєна у Еймсбері нервово-паралітичною речовиною, померла в лікарні.