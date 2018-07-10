Отруєний "Новачком" британець прийшов до тями
21:17, 10 липня 2018Світ
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Разом із тим зазначається, що 45-річний Роулі як і раніше знаходиться в критичному стані.
Ілюстрація / REUTERS
Британець Чарлі Роулі, який потрапив у лікарню наприкінці червня після отруєння "Новачком", прийшов до тями.
Про це повідомили у лікарні Солсбері, передає BBC.
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"Чоловік, який потрапив під дію нервово-паралітичної речовини "Новачок" прийшов до тями після "невеликого, але значного поліпшення", - заявили в лікарні.
Разом із тим зазначається, що 45-річний Роулі як і раніше знаходиться в критичному стані.
Раніше УНІАН повідомляв, що громадянка Британії, яка була отруєна у Еймсбері нервово-паралітичною речовиною, померла в лікарні.
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