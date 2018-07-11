Відголосок отруєнь "Новачком": жителів двох британських міст попросили не чіпати невідомі ємності

Попередження не торкатися незнайомих ємностей, які можуть містити отруйну речовину "Новачок", стосується жителів міст Еймсбері та Солсбері.

Після смерті отруєної "Новачком" 44-річної британки Дон Стерджес уряд Великобританії попередив про ризики контактів з незнайомими предметами. Попередження адресовано жителям міст Солсбері, Еймсбері та їхніх околиць.

Про це заявила представниця міністерства охорони здоров'я і соціальних справ Великобританії Саллі Девіс у вівторок, 10 липня, пише DW.

Читайте такожРосію звинуватили в смерті британки від «Новачка»

За її словами, йдеться про ємності, в яких може знаходитись рідина або гель - "посудини, шприци, голки, косметика або подібні предмети з металу, пластику чи скла". Загроза для населення залишається низькою, зазначила Девіс.

Напередодні представник Скотланд-Ярду заявив, що постраждалі "торкалися ємності" з отруйною речовиною. Пошук ємності є "основною метою" поліцейських, наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, Чарлі Роулі, який вижив після отруєння "Новачком", але перебував у лікарні в критичному стані, прийшов до тями. Його стан і досі критичний, але стабільний. Він потребує цілодобового догляду спеціалістів, повідомили у лікарні 10 липня.