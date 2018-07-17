Маккейн назвав виступ Трампа в Гельсінкі "одним із найганебніших"

Маккейн зазначив, що Трамп виявився не тільки недієздатним, "але і таким, який не бажає давати відсіч Путіну".

Сенатор-республіканець Джон Маккейн назвав "одним із найганебніших виступів американського президента за всю історію" заяви Дональда Трампа на прес-конференції в Гельсінкі.

На думку Маккейна, зустріч президента США Дональда Трампа із президентом Росії Володимиром Путіним в Гельсінкі була "трагічною помилкою", передає Associated Press.

Маккейн зазначив, що Трамп виявився не тільки неспроможним, "але і таким, який не бажає давати відсіч Путіну".

Читайте такожТрамп прогнозує критику з боку ЗМІ і демократів за підсумками зустрічі з Путіним

За словами американського сенатора, Трамп і Путін, "здавалося, говорять по одному й тому ж сценарію", так як Трамп зробив "усвідомлений вибір захищати тирана".

Він додав, що збиток, завданий "наївністю, егоїзмом, помилковою рівністю й симпатією до автократів" Трампа, важко порахувати.

Як повідомляв УНІАН, Трампа розкритикували також низка інших членів Республіканської партії. За їх словами, під час прес-конференції Трамп не сказав жодного критичного слова про Росію з тих питань, які призвели до погіршення відносин між країнами.

Також, екс-глава ЦРУ Джон Бреннан звинуватив президента США Дональда Трампа у зраді через прес-конференцію за підсумками переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.