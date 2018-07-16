Республіканці розкритикували виступ Трампа на прес-конференції з Путіним

Трамп не сказав жодного критичного слова про Росію щодо тих питань, які призвели до погіршення відносин між країнами.

Однопартійці Дональда Трампа розкритикували його виступ на прес-конференції разом з Володимиром Путіним у Гельсінкі.

Про це повідомляє УП з посиланням на Reuters.

За їхніми словами, під час прес-конференції Трамп не сказав жодного критичного слова про Росію щодо тих питань, які призвели до погіршення відносин між країнами.

Натомість він засудив "дурість" політики США, особливо рішення щодо розслідування втручання у президентські вибори Сполучених Штатів.

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Спікер Палати Представників Конгресу США Пол Раян заявив, що у нього "не викликає сумнівів", що Москва втрутилася у вибори 2016 року в США, і що Трамп "повинен цінувати, що Росія не є нашим союзником".

"Немає морального еквіваленту між Сполученими Штатами та Росією, яка залишається ворожою щодо наших основних цінностей та ідеалів. Сполучені Штати повинні зосередити свою увагу на тому, щоб робити Росію відповідальною за свої вчинки та покласти край зловісним нападам на демократію", - сказав він у заяві.

Крім того, заявами Трампа був розчарований і голова республіканського комітету Сенату закордонних справ Боб Коркер.

"Коли він мав можливість захистити наші розвідувальні служби, які працюють на нього, я був дуже розчарований і засмучений еквівалентністю, яку він дозволив та тим, що Путін говорив", - розповів Боб Коркер щодо звинувачень РФ у втручанні в американські вибори.

"Коментарі президента (Трампа – УП) змусили нас виглядати, як націю, більше схожу на слабкого гравця і я у цьому дуже розчарований", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, екс-глава ЦРУ Джон Бреннан звинуватив президента США Дональда Трампа в зраді через прес-конференцію за підсумками переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, сьогодні, 16 липня, Путін і Трамп прибули у президентський палац в Гельсінкі (Фінляндія) для ведення переговорів. Трамп на початку зустрічі назвав доброю справою можливість порозумітися з Росією. Американський президент наголосив, США і РФ - дві великі ядерні держави, і це не є добре для світу. У свою чергу, президент РФ заявив про необхідність детально обговорити двосторонні відносини.

Перед зустріччю Трамп заявляв, що має намір обговорити з Путіним нерозповсюдження ядерної зброї, порушити питання України і Сирії, а також втручання РФ у вибори в США.