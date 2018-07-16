"Він повністю в кишені Путіна": екс-глава ЦРУ звинуватив Трампа у зраді

Він заявив, що виступ Дональда Трампа на прес-конференції в Гельсінкі виходить за межі поняття «особливо тяжких злочинів і вчинків».

Екс-глава ЦРУ Джон Бреннан звинуватив президента США Дональда Трампа в зраді через прес-конференцію за підсумками переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це він написав у твіттері.

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«Виступ Дональда Трампа на прес-конференції в Гельсінкі виходить за межі поняття «особливо тяжких злочинів і вчинків». Це не що інше як зрада. Мало того, що коментарі Трампа імбецильні, він повністю в кишені Путіна. Патріоти-республіканці, ви де?», — написав Бреннан.

Раніше президент США Дональд Трамп за підсумками зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним в Гельсінкі, підбиваючи підсумки зустрічі, заявив, що Сполучені Штати «бажають дружби і співробітництва».