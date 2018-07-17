Шерше ля фам: британська поліція вважає, що в групі полюючих на Скрипалів була жінка

Там зазначають, що в групі вбивць була жінка-професіонал і "вона зіграла важливу роль".

З'являються все нові деталі розслідування отруєння "Новачком" двох людей неподалік від англійського міста Солсбері. Контртеррористический відділ британської поліції вважає, що в групі росіян, відповідальних за застосування нервово-паралітичної речовини, була жінка.

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У слідчих і МІ-5 є зйомки з зовнішніх камер спостереження, на які потрапили люди, які брали участь у нанесенні "Новачка". У групі, метою якої був колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, було близько шести чоловік, вважають в поліції, передає Бі-бі-сі з посиланням на Daily Mirror.

Загибель Дон Стерджесс і отруєння її партнера Чарлі Роулі зіграли істотну роль у розслідуванні спроби вбивства Скрипалів, яке триває вже чотири місяці, повідомляє газета.

Згідно з джерелами, речовина, пов'язана зі справою Скрипалів, перебувала у флаконі від парфумів. Це також підтверджує теорію про те, що в справі була замішана жінка, оскільки флакон в її руках не викликав підозри. Також жінка викликала б менше підозр у Скрипалів. Передбачається, що в групі вбивць була жінка-професіонал. Джерело повідомило Daily Mirror: "Було б логічно припустити, що в групі фігурувала жінка, і вона зіграла важливу роль".

Крім того, за даними Daily Telegraph, Росія спробувала зламати комп'ютери Скотленд-Ярду через розслідування отруєння "Новачком". Поліція вважає, що хакери, які перебувають у Росії, спробували з'ясувати подробиці розслідування. За їхніми даними, російські хакери спробували зламати комп'ютерну систему безпеки поліції Лондона близько двох тижнів тому - приблизно в той же час, коли отруїлися Стерджесс і Роулі.

Один з офіцерів, як повідомляється, припустив, що його мобільний телефон був зламаний. "Росіянам дуже хочеться з'ясувати, як просувається розслідування", - повідомило джерело видання. У поліції впевнені, що отримати будь-яку інформацію комп'ютерним злодіям не вдалося, відзначає газета.