Британська поліція повідомила про новий інцидент в Солсбері

23:36, 12 липня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Поліція Великобританії заявила про інцидент з чоловіком в центрі міста Солсбері, в якому в березні були отруєні екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Про це повідомляє Sky News.

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За даними телеканалу, інцидент з чоловіком у віці 30 років стався на Касл-стріт.

Як зазначається, у зв'язку з розслідуванням отруєнь в Солсбері і Еймсбері поліція вживає всіх необхідних заходів обережності.

При цьому в даний час ніщо не вказує на небезпеку для жителів міста.

Раніше повідомлялося, що в Британії заявили про поліпшення стану потерпілого у Еймсбері британця.

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Теги: #поліція#інциденти#Солсбері