Британська поліція повідомила про новий інцидент в Солсбері
Поліція Великобританії заявила про інцидент з чоловіком в центрі міста Солсбері, в якому в березні були отруєні екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.
Про це повідомляє Sky News.
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За даними телеканалу, інцидент з чоловіком у віці 30 років стався на Касл-стріт.
Як зазначається, у зв'язку з розслідуванням отруєнь в Солсбері і Еймсбері поліція вживає всіх необхідних заходів обережності.
При цьому в даний час ніщо не вказує на небезпеку для жителів міста.
Раніше повідомлялося, що в Британії заявили про поліпшення стану потерпілого у Еймсбері британця.
Salisbury still on high alert as @wiltshirepolice and paramedics called to an incident involving a man in his 30s at this Tesco in Salisbury, very close to John Baker house, where Dawn Sturgess lived. #Salisbury#Amesburypic.twitter.com/0RhWxvFbIF— Imogen Barrer (@imogenbarrer) July 12, 2018