Допомога Трампа синові загиблої потрібна тільки для того, щоб винуватці смерті його матері отримали по заслугах.

Син 44-річної британки Дон Стерджесс, яка загинула в Еймсбері від отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок", направив прохання президентові США Дональду Трампу підняти питання застосування речовини в розмові з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє dt.ua із посиланням на The Guardian.

Дон Стерджесс зазначив, що хоче, щоб "вбивця або вбивці" його матері понесли покарання.

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"Я не поділяю політику Дональда Трампа і я ніколи не буду його прихильником, але я хотів би, щоб він поговорив про мою матір із російським президентом", - заявив 19-річний Еван Хоуп.

Хоуп також заявив, що все, чого він потребує, - це справедливість; допомога Трампа йому потрібна тільки для того, щоб винуватці смерті його матері отримали по заслугах.

"Ми повинні домогтися справедливості для моєї мами", - додав він.

Нагадаємо, раніше поліція лише повідомляла, що "Новачок" був виявлений "в невеликому флаконі" у квартирі Чарльза Роулі.

Чарлі Роулі і його подруга Дон Стерджесс були отруєні нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок" 30 червня.

Дон Стерджесс померла 8 липня, після чого було відкрито кримінальну справу за статтею "вбивство".

Слідчі вважають, що це отруєння пов'язано зі спробою вбивства 4-го березня Сергія і Юлії Скрипалів за допомогою "Новачка".

У п'ятницю поліція ще раз закликала місцевих жителів у жодному разі не підбирати з землі незнайомі предмети, навіть якщо вони виглядають як косметика.