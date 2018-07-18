Телебачення США висміяло Трампа після Хельсінкі: це була сутичка агента КДБ з агентом KFC (відео)

Американські комедійні шоу взялися за Трампа, який на зустрічі з Путіним «вболівав за чужу команду».

Зустріч президентів США і Росії в Хельсінкі в понеділок викликала бурхливу реакцію американської преси. Президента Дональда Трампа навіть звинувачували в зраді через те, що він повірив порожнім запереченням Володимира Путіна щодо втручання у американські вибори, але не повірив даним американської розвідки.

Однак, окрім аналітиків, за президента США взялися ще й комедійні шоу. Зокрема, ведучий Daily Show Тревор Ноа назвав «дикістю», коли американський президент захищає лідера чужої країни від обвинувачень власних спецслужб. І таке можливо або за умови, що у Путіна є якийсь компромат на Трампа, або ж американський лідер досить недалекий, щоб його можна було водити навколо пальця.

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«А чого ж ми чекали? Це все одно, що виставити агента КДБ проти агента KFC», - посміявся Ноа.

Повне відео епізоду Daily Show про зустріч Путіна з Трампом з українським перекладом дивіться на каналі УНІАН.