Європа візьметься за розслідування високої активності військових літаків РФ у своєму небі

За дорученням Єврокомісії Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) розпочало розслідування випадків небезпечного зближення між військовими літаками та європейськими лайнерами цивільної авіації, які відбувалися протягом останніх місяців. "Ці інциденти траплялися над морем на кордонах Європейського Союзу", - цитує Deutsche Welle інформагенцію AFP, яка посилається на повідомлення EASA.

Про випадки наближення військових літаків до цивільних лайнерів повідомляли різні країни - члени ЄС. Встановити з цими літаками радіоконтакт було неможливо, зазначається в повідомленні.

EASA має надати свої рекомендації Єврокомісії щодо того, як можна мінімізувати потенційні ризики для цивільної авіації, в березні 2015 року.

Читайте такожНад Балтійським морем виявили військовий літак РФ

Норвезькі військові на початку грудня опублікували відео, на якому зафіксовано небезпечне зближення між російським та норвезьким винищувачами. "Це дуже серйозна проблема, - зазначив директор EASA Патрик Кі. - Ми проведемо консультації з усіма важливими цивільними та військовими структурами, щоб зібрати необхідну інформацію, яка дозволить завершити наш аналіз".

У НАТО минулого місяця повідомили про неабияке зростання активності російських військових літаків поблизу кордонів ЄС. Північноатлантичний альянс за цей рік понад 400 разів піднімав у повітря свої літаки, реагуючи на російські маневри у міжнародному європейському повітряному просторі.