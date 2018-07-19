Поліція Британії встановила підозрюваних в отруєнні Скрипалів – ЗМІ

До замаху причетні "кілька росіян". В даний час ведеться розшуки більш ніж однієї людини.

Поліція Великобританії встановила підозрюваних у справі про отруєння російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері.

Читайте такожДо отруєння Скрипалі були "під ковпаком" російських спецслужб кілька років - ЗМІ

Про це повідомляє Press Association з посиланням на джерело, знайоме з ходом розслідування, передає ЄвроПравда. За даними видання, до замаху причетні "кілька росіян". В даний час ведуться пошуки більш ніж однієї людини.

"Слідчі вважають, що вони встановили підозрюваних, які вчинили напад з допомогою нервово-паралітичної речовини "Новачок", через систему відеоспостереження, і звірили це з персональними даними людей, які в'їхали у Великобританію приблизно в цей час. Вони (слідчі) впевнені, що це росіяни", - повідомило джерело.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня колишній співробітник ГРУ РФ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були виявлені без свідомості в містечку Солсбері. Було встановлено, що їх отруїли нервовим агентом епохи холодної війни. Британський уряд звинуватив у цьому Росію. Але Кремль відкидає будь-яку причетність.

Протягом декількох тижнів британські служби очищували місця, де перебували Скрипалі у день отруєння, та де міг залишатися нервовий агент.

18 травня стало відомо, що Скрипаль вийшов з лікарні. Юлію Скрипаль виписали 9 квітня.