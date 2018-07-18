"Занадто пізно": у США розкритикували виправдання Трампа щодо "обмовки" про втручання РФ у вибори

Колишній віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден висловив переконання, що Трамп допомагає Путіну зруйнувати ліберальний міжнародний лад, створений після Другої світової війни.

Через добу після спільної прес-конференції з президентом РФ Володимиром Путіним у Гельсінкі президент США Дональд Трамп після повернення додому заявив на спеціальній прес-конференції, що вчора він обмовився.

Тепер він сказав, що підтримує розслідування американських спецслужб, які стверджують, що Росія намагалася втрутитися в президентські вибори 2016 року.

Водночас як республіканці, так і демократи негативно відгукуються про те, що Трамп організував прес-конференцію щодо своєї помилки занадто пізно. Про це пише ТСН з посиланням на CNN.

"Президент Трамп намагався відмахнутися від того, що він сказав учора. Двадцять чотири години - занадто пізно, і в неправильному місці. Якщо президент (Трамп) не може прямо сказати президенту Путіну, що він неправий, а ми маємо рацію, і наші розвідувальні органи праві, то це неефективно, а що ще гірше – це є ознакою слабкості. Це говорить про те, що президент Путін "продовжує використовувати Дональда Трампа", оскільки він не має мужності, сили, може, навіть переконання, щоб сказати в обличчя Путіну те, що він намагався сказати кілька хвилин тому", - сказав лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер.

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У схожому стилі прокоментував слова Трампа і сенатор Марк Ворнер, який обіймає посаду в сенатському комітеті з розвідки. "Я не сприймаю коментарі президента. Якщо він хоче зробити коментарі, в нього має бути сила, щоби зробити їх перед Путіним", - пояснив політик і назвав російського президента авторитарним правителем. Також сенатор порівняв поведінку очільника своєї країни з його ж реакцією на події в Шарлотсвіллі, коли коментарі Трампа багатьма були розцінені, як схожі на підтримку неонацистів. Ворнер наголосив, що тоді президент так само виступав згодом із роз’ясненнями та наполягав, що його невірно зрозуміли.

Виступ президента США Дональда Трампа за підсумками його зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним був повністю корисним саме представнику Москви, а не Вашингтона, вважає колишній віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден. На його думку, метою Путіна є "зруйнувати ліберальний міжнародний лад, створений після Другої світової війни", котрий допоміг західним країнам досягти процвітання та миру. Байден висловив переконання, що Трамп "допомагає в цьому порядку денному" Путіну.

Колишній координатор боротьби з тероризмом у Білому домі Річард Кларк заявив, що Трамп на саміті в Гельсінкі нагадував "контрольоване майно" для президента Росії Володимира Путіна. "Я дійшов висновку, що він (Трамп) є "контрольованим майном". Цей термін ми використовуємо в розвідувальній спільноті, коли у нас є хтось в іншому уряді, який з будь-яких причин робить те, що ми хочемо, підкуповуючи їх, бо ми маємо щось (компромат) на них, тож він діє як "контрольоване майно", - сказав Кларк.

Як повідомляв УНІАН, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що заперечення президента Росії Володимира Путіна з приводу невтручання РФ у вибори в США у 2016 році були надзвичайно переконливими. "У мене велика довіра до моїх представників розвідки, але я вам скажу, що президент Путін був дуже переконливим і сильним у своєму запереченні сьогодні", - сказав Трамп.

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При цьому він заявив, що розслідування про втручання росії у вибори в США є "катастрофою для нашої країни".

У свою чергу, президент РФ Володимир Путін зазначив, що президентські вибори в США могли втрутитися приватні особи, а не російська держава.

Як відомо, розслідуванням можливих зв'язків виборчого штабу нинішнього президента США Дональда Трампа із представниками Росії, а також втручання Москви у президентські вибори в США 2016 року, почали займатися спеціальний комітет Конгресу США, Федеральне бюро розслідувань та спецпрокурор Роберт Мюллер. Американські спецслужби впевнені, що російські влади стоять за хакерськими атаками на сайти Демократичної партії та передвиборної команди кандидата від цієї партії Хілларі Клінтон з метою вплинути на результат виборів. Трамп багаторазово відкидав звинувачення в тому, що між його людьми і представниками РФ були якісь домовленості.