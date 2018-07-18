Трамп після зустрічі з Путіним заявив, що Росія більше не є загрозою для США

Президент США вважає, що Путін краще за інших знає, якої жорсткої позиції адміністрація Трампа дотримується щодо нього.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що Російська Федерація більше не є загрозою для США.

Про це заявив президент США на засіданні уряду, яке транслювалося американським онлайн-ресурсом C-SPAN.

Зокрема, його запитали, чи Росія все ще спрямовує свої дії проти США, на що Трамп відповів: "Дякую, ні".

"Не було жодного президента такого жорсткого, яким я був стосовно Росії. Все, що ви маєте зробити, так це подивитися на цифри, подивитися, що ми зробили. Подивіться на санкції... Подивіться, що на жаль, нещодавно сталося у Сирії. Я думаю, що президент Путін знає це краще, аніж хто-небудь інший, і безумовно, набагато краще, аніж засоби масової інформації", - наголосив Трамп.

"Він (Путін) розуміє це, і він не є задоволеним з щодо приводу. Він не повинен бути задоволеним щодо цього, тому що ніколи не було такого президента стосовно Росії, яким я був", - підкреслив Трамп.

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Як повідомляв УНІАН, 16 липня Путін і Трамп провели переговори у президентському палаці в Гельсінкі (Фінляндія). Після зустрічі на спільній з російським лідером прес-конференції пре6зидент США заявив, що конструктивний діалог з РФ відкриває нові шляхи для досягнення миру і стабільності у світі.

Він заявив, що разом з Путіним збирається врегулювати багато світових проблем, а Росія має намір співпрацювати з США в питанні ядерного роззброєння Північної Кореї.

Виступ Трампа на спільній прес-конференції з Путіним викликав шквал критики з боку демократів і республіканців. Після повернення до США він заявив, що на прес-конференції обмовився про втручання Росії у вибори в США у 2016 році. Президент зазначив, що переглядав стенограму та відео свого виступу і «усвідомив, що існує потреба дещо прояснити» щодо його зауважень про російське втручання у вибори в США у 2016 році.

«У ключовому реченні мого виступу я сказав (стосовно Росії - УНІАН) фразу «була б» замість «не була б», - заявив Трамп і додав: «Речення мало звучати так: «Я не бачу жодних причин, чому це не була б Росія». Своєрідне подвійне заперечення».

У понеділок на прес-конференції з Путіним Трамп сказав: «Я не бачу жодних причини, чому це була б Росія (яка втрутилася у вибори)»

Сьогодні, 18 липня, президент США заявив, що очікує багато позитивних результатів від зустрічі з Путіним у довгостроковій перспективі.