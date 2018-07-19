New York Times: Російська шпигунка пропонувала секс за доступ до таємниць США
Впродовж останніх чотирьох років громадянка Росії Марія Бутіна була агентом російських спецслужб під прикриттям, намагаючись вплинути на членів Республіканської партії і підтримуючи зв’язок з російськими спецслужбами, чиновниками і олігархом, наближеним до Кремля, якого вона називала своїм «спонсором». Всі ці факти встановили прокурори США, пише New York Times.
Росіянка проводила свою роботу ще в 2014 році через серію обманів. Вона збрехала про нібито намір захистити дипломну роботу в Американському університеті у Вашингтоні, щоб отримати студентську візу. Захист мав відбутися в 2016 році. Але намагаючись отримати робочу візу, щоб лишитися на довше в США, вона запропонувала американцю секс у обмін на роботу. Згодом Бутіна переїхала жити до одного з оперативників Республіканської партії, який був удвічі старшим від неї. Росіянка називала його «своїм хлопцем». Але у приватних розмовах вона говорила про «зневагу» до нього і розповідала, що змушувала робити за неї її роботу.
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Під час слухання в Федеральному окружному суді прокурори наголосили, що Бутіна була ключовою особою в спланованій довгостроковій кампанії, націленій скерувати впливових американських політиків на курс, вигідний Москві. Хоча прокурори не назвали жодних імен американців, з якими контактувала Бутіна, очевидно, що російська секс-шпигунка намагалася вплинути на лідерів Республіканської партії, особливо тих, які мали амбіції зайняти посади в Білому домі «включно з Дональдом Трампом».
В той час, як російська військова розвідка влаштовувала хакерські атаки на мережі і електронну пошту команди Гілларі Клінтон і Демократичної партії, Бутіна розвивала приватні зв’язки в таборі республіканців. Американські прокурори кажуть, що нею керував заступник голови Центрального банку Росії Олександр Торшин, у якого є тісні зв’язки з російськими спецслужбами.
Таємно Бутіна і ще кілька осіб заклали фундамент для операції, вартістю 125 тисяч доларів, націленої на встановлення зв’язку з лідерами Республіканської партії через мережу контактів у Національній стрілецькій асоціації і консервативних релігійних групах, зокрема під час «Національного молитовного сніданку».
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Також прокурори стверджують, що Бутіна підтримувала контакти з російськими шпигунами. В березні вона обідала з російським дипломатом, якого американські прокурори підозрюють у тому, що він насправді російський офіцер розвідки під прикриттям. Він покинув США разом з групою дипломатів, яких Вашингтон видворив після отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля у Великій Британії. Також Бутіна контактувала з ФСБ. Під час обшуку у її квартирі агенти ФБР знайшли рукописну записку, на якій було написано: «Як відповісти ФСБ на пропозицію працевлаштування?». Також її сфотографували з колишнім послом Росії у Вашингтоні.
Заступник прокурора США Ерік Кенерсон допускає, що Бутіна могла проникнути в Департамент юстиції у автомобілі російського посольства.