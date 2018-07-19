Росіянка приїхала на американську територію за студентською візою, але займалася не тільки навчанням.

Впродовж останніх чотирьох років громадянка Росії Марія Бутіна була агентом російських спецслужб під прикриттям, намагаючись вплинути на членів Республіканської партії і підтримуючи зв’язок з російськими спецслужбами, чиновниками і олігархом, наближеним до Кремля, якого вона називала своїм «спонсором». Всі ці факти встановили прокурори США, пише New York Times.

Росіянка проводила свою роботу ще в 2014 році через серію обманів. Вона збрехала про нібито намір захистити дипломну роботу в Американському університеті у Вашингтоні, щоб отримати студентську візу. Захист мав відбутися в 2016 році. Але намагаючись отримати робочу візу, щоб лишитися на довше в США, вона запропонувала американцю секс у обмін на роботу. Згодом Бутіна переїхала жити до одного з оперативників Республіканської партії, який був удвічі старшим від неї. Росіянка називала його «своїм хлопцем». Але у приватних розмовах вона говорила про «зневагу» до нього і розповідала, що змушувала робити за неї її роботу.

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Під час слухання в Федеральному окружному суді прокурори наголосили, що Бутіна була ключовою особою в спланованій довгостроковій кампанії, націленій скерувати впливових американських політиків на курс, вигідний Москві. Хоча прокурори не назвали жодних імен американців, з якими контактувала Бутіна, очевидно, що російська секс-шпигунка намагалася вплинути на лідерів Республіканської партії, особливо тих, які мали амбіції зайняти посади в Білому домі «включно з Дональдом Трампом».

В той час, як російська військова розвідка влаштовувала хакерські атаки на мережі і електронну пошту команди Гілларі Клінтон і Демократичної партії, Бутіна розвивала приватні зв’язки в таборі республіканців. Американські прокурори кажуть, що нею керував заступник голови Центрального банку Росії Олександр Торшин, у якого є тісні зв’язки з російськими спецслужбами.

Таємно Бутіна і ще кілька осіб заклали фундамент для операції, вартістю 125 тисяч доларів, націленої на встановлення зв’язку з лідерами Республіканської партії через мережу контактів у Національній стрілецькій асоціації і консервативних релігійних групах, зокрема під час «Національного молитовного сніданку».

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Також прокурори стверджують, що Бутіна підтримувала контакти з російськими шпигунами. В березні вона обідала з російським дипломатом, якого американські прокурори підозрюють у тому, що він насправді російський офіцер розвідки під прикриттям. Він покинув США разом з групою дипломатів, яких Вашингтон видворив після отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля у Великій Британії. Також Бутіна контактувала з ФСБ. Під час обшуку у її квартирі агенти ФБР знайшли рукописну записку, на якій було написано: «Як відповісти ФСБ на пропозицію працевлаштування?». Також її сфотографували з колишнім послом Росії у Вашингтоні.

Заступник прокурора США Ерік Кенерсон допускає, що Бутіна могла проникнути в Департамент юстиції у автомобілі російського посольства.