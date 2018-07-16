У США за підозрою у шпигунстві затримали росіянку

Росіянка офіційно не розкривала владі США, як того вимагає закон, той факт, що вона діє як агент російського уряду.

У Вашингтоні за звинуваченням "у змові з метою роботи агентом Російської Федерації" без попередження влади США затримали 29-річну росіянку Марію Бутіну.

Про це повідомляється на сайті Мін'юсту США.

"29-річна Марія Бутіна, громадянка Росії, яка проживає у Вашингтоні, була затримана 15 липня", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, Бутіну звинувачують у спробах "розвивати зв'язки в США і проникати в організації, які мають вплив на американську політику".

За даними слідства, з 2015 року і до, імовірно, лютого 2017 року Бутіна працювала за вказівкою "високопосадовця російського уряду, який був членом законодавчого органу, а потім став високопоставленим співробітників російського ЦБ". Цей чоловік перебуває під санкціями Мінфіну США з квітня 2018 року.

Затримана здійснила кілька поїздок до США з Росії, а потім переїхала в США за студентською візою, сказано в документах Мін'юсту США.

У них також йдеться, що росіянка "здійснювала свою діяльність, офіційно не розкриваючи той факт, що вона діє як агент російського уряду, як того вимагає закон".

У понеділок, 16 липня, росіянка вперше постала перед суддею в окружному суді округу Колумбія і залишиться під вартою до слухань 18 липня.

Нагадаємо, минулого тижня в Сполучених Штатах Америки 12 співробітникам російського ГРУ висунули звинувачення у скоєнні хакерських атак на ресурси Демократичної партії під час проведення президентської виборчої кампанії в 2016 році.