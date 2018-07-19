Rzeczpospolita: Кремль втрачає «троянського коня» на Балканах і в ЄС

Ціпрас не захотів приносити в жертву російському уряду свій найбільший зовнішньополітичний здобуток.

Москва за кількасот тисяч євро намагалася завадити геополітичним змінам на Балканах. Але провалилася, принаймні поки що. Кремль не чекав, що грецький прем’єр-міністр Алексіс Ціпрас, який вважається лояльним до російського уряду, не погодиться з тим, щоб його найбільше зовнішньополітичне досягнення було знищене Росією, пише Rzeczpospolita.

Таким досягненням Ціпраса видання вважає домовленість Греції з Македонією про зміну назви слов’янської балканської країни, яка до цього часу офіційно на міжнародній арені називалася абревіатурою КЮРМ. Але тепер після тривалих суперечок з греками назва буде змінена на Північну Македонію. Такий варіант наголошує на тому, що Скоп’є не буде претендувати на територію грецьких регіонів, які теж у назві містять слово «Македонія».

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Ця домовленість між Афінами і Скоп’є потішило весь Захід, поділений з багатьох інших питань. Зокрема, привітання прозвучали з боку адміністрації Дональда Трампа в США, а також від лідерів ЄС. У свою чергу, Македонія отримала «зелене світло» почати переговори про членство в НАТО. Втім, їй не вдасться приєднатися до оборонного блоку, який Росія вважає ворогом, якщо грецько-македонська домовленість не отримає підтримку в парламенті Греції і на референдумі в Македонії. В обох країнах опір вже почали чинити націоналісти, радикали і православне духовенство. Москва заохочує їх до протестів, роздаючи хабарі.

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На таке зухвале втручання у грецькі справи уряд Ціпраса відреагував видворенням російських дипломатів. І це неочікуваний хід з його боку. Греція, яку називають «троянським конем» Кремля у Євросоюзі, відмовилася висилати російських дипломатів у березні після скандального отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля у Великій Британії. Але тепер, здається, її роль «троянського коня» відходить у минуле.

«Кінь скинув шори з очей і побачив, що йдеться не лише про Трою, а й про Афіни», - пише польське видання.