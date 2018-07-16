Македонія звинуватила проросійські сили у підготовці провокацій щодо референдуму

Прем’єр Македонії при цьому не називав прізвищ, однак заявив, що розслідування цієї справи продовжується.

Прем’єр Македонії Зоран Заєв заявив, що пов’язаний з Росією грецький бізнесмен витрачає гроші на підготовку насильницьких провокацій з нагоди референдуму щодо зміни назви країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" с посиланням на Balkan Insight.

За даними Заєва, бізнесмен заплатив громадянам Македонії від 13 до 21 тисячі доларів, щоб вони вчинили акти насильства перед ключовим референдумом щодо назви Македонії, необхідним для того, щоб країна змогла приєднатися до Північноатлантичного альянсу.

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Прем’єр Македонії при цьому не називав прізвищ, однак заявив, що розслідування цієї справи продовжується.

Як повідомлялося, Греція вирішила вислати двох російських дипломатів за звинуваченням у наданні коштів протестним групам, що виступають проти угоди, яка має покласти край давній суперечці Греції з сусідньою Македонією.

Нагадаємо, на саміті НАТО члени альянсу погодилися відкрити переговори про членство Македонії. Однак генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг не бачить можливості завершити вступ Македонії в НАТО, якщо країна не погодиться змінювати свою конституційну назву.