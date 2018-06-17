Греція і Македонія підписали історичну угоду про зміну назви (фото)

12:35, 17 червня 2018
Світ
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Підписання угоди про зміну назви між Грецією і Македонією / фото REUTERS

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Protothema.

Угода відкриває шлях вступу до НАТО та ЄС для колишньої югославської республіки і покладе край 27-річній суперечці між двома країнами.

Угоду сьогодні підписали міністри закордонних справ двох країн. Церемонія відбулася в грецькому регіоні Преспес, відомому своїми озерами, який межує з Македонією та Албанією.

У церемонії взяли участь грецький прем’єр Алексіс Ципрас та його македонський колега Зоран Заєв разом із посередником ООН Метью Німецем та європейськими чиновниками.

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"Ми наважилися, тому що ми хочемо успіхів, македонських успіхів. Ми обрали шлях до майбутнього. Тому ми приїхали сюди сьогодні. Нехай Преспес стане початком шляху до нашого європейського майбутнього", - написав Заєв у Twitter.

Слід зазначити, що у Македонії восени ще відбудеться референдум щодо нової назви.

Суперечка щодо назви Македонії тривала з 1991 року - часу здобуття незалежності Македонією. Через це тривалий час блокувався вступ Македонії до ЄС і НАТО.

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Теги: #Греція#Македонія