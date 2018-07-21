Трамп назвав лицемірами ЗМІ, які критикували його за м'якість із Путіним

Дональд Трамп переконаний, що ЗМІ повинні були б назвати його позицію не "м'якістю", а дипломатією.

Дональд Трамп звинуватив у лицемірстві "фейкові ЗМІ", які критикували його за м'якість під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним в Гельсінкі.

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Про це президент США написав на сторінці у Twitter.

На його думку, ЗМІ повинні були б назвати його позицію не м'якістю, а дипломатією.

"Мене різко критикували фейкові ЗМІ за те, що я був занадто добрий до президента Путіна. У Минулі часи це називалося дипломатією. Якщо б я був різким і жорстким, мене критикували за зайву жорсткість. Пам'ятаєте, як вони говорили, що я вів себе дуже жорстко з головою Кім Чен Ином? Лицеміри!", - написав Трамп.

I got severely criticized by the Fake News Media for being too nice to President Putin. In the Old Days they call it would Diplomacy. If I was loud & vicious, I would have been criticized for being too tough. Remember when they said I was too tough with Chairman Kim? Hypocrites! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2018

Як повідомляв УНІАН, 16 липня Путін і Трамп провели переговори в президентському палаці в Гельсінкі (Фінляндія). Після зустрічі на спільній з Путіним прес-конференції Трамп заявив, що конструктивний діалог з РФ відкриває нові шляхи для досягнення миру і стабільності в світі. Президент США повідомив, що разом з Путіним збирається врегулювати багато світових проблем, а Росія має намір співпрацювати із США в питанні ядерного роззброєння Корейської Народно-Демократичної Республіки.