Трамп проігнорував пораду жорстко запитати Путіна про втручання у вибори - ЗМІ

Трамп під час саміту з Путіним відхилився від плану, складеного американською адміністрацією.

Президент США Дональд Трамп під час саміту з російським колегою Володимиром Путіним відхилився від плану, складеного американською адміністрацією.

Читайте такожТрамп пообіцяв стати "найгіршим ворогом" Путіна, якщо налагодити відносини не вийде

Про це пише газета The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на джерела. За даними видання, радники президента рекомендували йому в жорсткій формі запитати Путіна про втручання Росії у вибори в 2016 році, передають Ведомости. Предметом розмови повинні були стати нові звинувачення, висунуті за кілька днів до саміту 12 російським розвідникам. Також Трамп повинен був згадати про це під час спільної прес-конференції, але президент не зробив цього.

«Це був добре підготовлений план. На жаль, він його не реалізував», - сказав один зі співрозмовників видання. Інше джерело зазначило, що Трамп зробив «протилежне».

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що Трамп особисто розпорядився пред'явити звинувачення 12 росіянам до саміту з Путіним. Президент визнав, що це дасть йому перевагу на переговорах, зазначає агентство.

За даними Bloomberg, Трампу минулого тижня повідомили про обвинувальний висновок і запропонували вибрати, коли оприлюднити цю інформацію: до або після саміту США-Росія. Трамп вибрав перший варіант.