Влада РФ знову спробує втрутитися в американські вибори - Білий дім

У Білому домі зазначили, що докладають зусиль до того, щоб Росія була не в змозі здійснювати втручання в майбутньому.

Президент США Дональд Трамп і його адміністрація напружено працюють над тим, щоб не допустити втручання Росії в американські вибори.

Про це на щоденному брифінгу в Білому домі заявила прес-секретар адміністрації президента США Сара Хакабі Сандерс, передає Голос Америки.

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Репортери, в числі іншого, попросили її прояснити, чому глава держави відповів "ні" на питання про те, чи визнає він той факт, що влада Росії і зараз здійснює ворожі дії проти Сполучених Штатів?

"Президент сказав (репортерам) "дякую", і його "ні" відносилося до того, що він більше не буде відповідати на питання", - пояснила Сара Сандерс.

"Ми безумовно докладаємо зусиль до того, щоб вони (влада Росії) були не в змозі робити це (втручання) в майбутньому. На відміну від попередніх адміністрацій (США), президент (Трамп) робить рішучі дії і реформи, щоб це не сталося знову. Але, на його думку, вони (влада Росії) зроблять спроби втручання у вибори в США знову", - додала Сандерс.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня Путін і Трамп провели переговори в президентському палаці в Гельсінкі (Фінляндія). Після зустрічі на спільній з російським лідером прес-конференції президент США заявив, що конструктивний діалог з РФ відкриває нові шляхи для досягнення миру й стабільності в світі.

Він заявив, що разом із Путіним збирається врегулювати багато світових проблеми, а Росія має намір співпрацювати із США в питанні ядерного роззброєння Північної Кореї.

Виступ Трампа на спільній прес-конференції з Путіним викликав шквал критики з боку демократів та республіканців. Після повернення до США він заявив, що на прес-конференції обмовився про втручання Росії у вибори в США в 2016 році. Президент зазначив, що переглядав стенограму і відео свого виступу і "усвідомив, що існує потреба дещо прояснити" з приводу його зауважень про російське втручання у вибори в США в 2016 році.

"В ключовому реченні мого виступу я сказав (щодо Росії - УНІАН) фразу "була б" замість "не була б", - заявив Трамп і додав: "Речення мало звучати так: "Я не бачу ніяких причин, чому це не була б Росія". Своєрідне подвійне заперечення".

У понеділок на прес-конференції з Путіним Трамп сказав: "Я не бачу ніяких причин, чому це була б Росія (яка втрутилася у вибори)".

У середу, 18 липня, президент США заявив, що очікує багато позитивних результатів від зустрічі з Путіним у довгостроковій перспективі.