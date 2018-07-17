Трамп погодився з висновками спецслужб США про втручання Росії у вибори

При цьому Дональд Трамп підкреслив, що на результат виборів це втручання не вплинуло.

Президент США Дональд Трамп заявив, що довіряє американським спецслужбам і приймає їх висновки про те, що Росія втручалася в президентські вибори 2016 року.

Про це повідомляє Associated Press.

Зокрема він зазначив, що на спільній з Путіним прес-конференції в Гельсінкі мав на увазі, що він не розуміє, чому Росія "не" є відповідальною.

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При цьому Трамп підкреслив, що на результат виборів це втручання не вплинуло.

Як повідомляв УНІАН, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що заперечення президента Росії Володимира Путіна з приводу невтручання РФ у вибори в США у 2016 році були надзвичайно переконливими. "У мене велика довіра до моїх представників розвідки, але я вам скажу, що президент Путін був дуже переконливим і сильним у своєму запереченні сьогодні", - сказав Трамп.

При цьому він заявив, що розслідування про втручання росії у вибори в США є "катастрофою для нашої країни".

У свою чергу, президент РФ Володимир Путін зазначив, що президентські вибори в США могли втрутитися приватні особи, а не російська держава.

Як відомо, розслідуванням можливих зв'язків виборчого штабу нинішнього президента США Дональда Трампа із представниками Росії, а також втручання Москви у президентські вибори в США 2016 року, почали займатися спеціальний комітет Конгресу США, Федеральне бюро розслідувань та спецпрокурор Роберт Мюллер. Американські спецслужби впевнені, що російські влади стоять за хакерськими атаками на сайти Демократичної партії та передвиборної команди кандидата від цієї партії Хілларі Клінтон з метою вплинути на результат виборів. Трамп багаторазово відкидав звинувачення в тому, що між його людьми і представниками РФ були якісь домовленості.