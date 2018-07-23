У британського слідства з'явився знімок підозрюваного в отруєнні Скрипалів - ЗМІ

Слідчі, які займаються справою, показали фотографію підозрюваного "ключовим свідкам".

У британських правоохоронців з'явилася фотографія людини, яку підозрюють в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

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Як повідомляє Daily Mail, слідчі, які займаються справою, показали фотографію підозрюваного "ключовим свідкам", передає "Новое время". Крім того, правоохоронці збирають інформацію про жінку, яка могла брати участь у отруєнні.

Раніше телеканал CNN повідомляв, що британській поліції вдалося встановити двох підозрюваних в отруєнні колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Ці люди покинули Великобританію на комерційному рейсі одразу після атаки. За даними телеканалу, інформацію про їхній виліт передали "в закодованому повідомленні в Москву" після отруєння. Це повідомлення вдалося перехопити британській базі на Кіпрі.

Як повідомляв УНІАН, Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною Новачок (радянського виробництва) на початку березня. За даними Лондона, за отруєнням Скрипалів стоїть Росія. Екс-агента і його дочку вже виписали з лікарні після проведення успішного лікування.

Росія у свою чергу заперечує причетність до отруєння Скрипалів.