До отруєння Скрипалів "Новачком" причетні співробітники ГРУ - NYT

Атака на Скрипалів у Солсбері була проведена діючими або колишніми співробітниками ГРУ.

Британські правоохоронці вважають, що до отруєння екс-шпигуна російської розвідки Сергія Скрипаля і його доньки причетні співробітники ГРУ.

Про це пише The New York Times із посиланням на чиновників Великої Британії і США, поінформованих про хід розслідування.

За даними видання, атака на Скрипалів у Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" була проведена діючими або колишніми співробітники ГРУ.

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Як заявив NYT одне з американських джерел, британські правоохоронці близькі до того, щоб "назвати конкретних осіб, які, як вони вважають, провели операцію".

При цьому слідчі припускають, що за отруєнням Скрипаля стоїть інша російська спецслужба чи приватна структура.

Нагадаємо, минулого тижня в Сполучених Штатах Америки 12 співробітникам російського ГРУ висунули звинувачення у скоєнні хакерських атак на ресурси Демократичної партії під час проведення президентської виборчої кампанії в 2016 році.

Довідка УНІАН. 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли безсвідомості в британському місті Солсбері. Слідство прийшло до висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. В 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.