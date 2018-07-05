До отруєння Скрипалі були "під ковпаком" російських спецслужб кілька років - ЗМІ

Лондон стверджує, що російські спецслужби зламали електронну пошту Юлії Скрипаль ще в 2013 році, проте цим стеження за Скрипалями не обмежилося.

Уряд Великобританії вважає, що російські спецслужби стежили за Сергієм і Юлією Скрипалями протягом декількох місяців, що передували їхньому отруєнню нервово-паралітичною речовиною.

Читайте також"Найманців було двоє": британські ЗМІ повідомили про прорив у розслідуванні отруєння Скрипаля

Як стало відомо Бі-бі-сі, у листі, адресованому країнам НАТО, Лондон стверджує, що російські спецслужби зламали електронну пошту Юлії Скрипаль ще в 2013 році.

Наскільки відомо, зараз британські спецслужби поінформували владу Британії і союзних держав, що цим стеження за Скрипалями не обмежилося.

Поліція поки не повідомляє, чи вдалося їй встановити підозрюваних у нападі. На даний момент звинувачення на адресу російської влади ґрунтуються на даних британських спецслужб.

Про те, що російські спецслужби стежили за Скрипалями, стало відомо лише після їх отруєння. Фахівці уважно вивчили смартфон Юлії Скрипаль в спробі зрозуміти, чи не проникли в нього хакери, які таким чином могли б дізнаватися, де саме вона знаходиться в кожен конкретний момент.

Ще одна важлива причина, чому британська влада звинувачує Росію в замаху на Скрипалів, полягає в типі речовини, яку було використано для отруєння.

Експерти Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), запрошені в березні в Солсбері, взяли зразки застосованої проти Скрипалів речовини, після чого підтвердили висновки британської влади про її тип. В оприлюдненій частини доповіді вони особливо відзначають її високу хімічну чистоту.

Наскільки відомо, засекречена частина доповіді ОЗХЗ більш докладно описує хімічну чистоту та інші характеристики речовини.

Виходячи з цього був зроблений висновок, що "Новачок" був виготовлений високопрофесійними людьми в дуже хорошій лабораторії. Також був зроблений висновок, що подібна речовина могла бути виготовлена лише у двох лабораторіях у світі.

Журналіст Бі-бі-сі пише, що минулого літа кілька разів зустрічався з Сергієм Скрипалем. Він оберігав своє особисте життя і не хотів привертати до себе зайвої уваги. Він показав себе людиною з гумором і спокійно ставився до перипетій своєї долі: від ув'язнення в Росії в 2006 році за звинуваченням у шпигунстві на користь Британії, до смерті його дружини Людмили в 2012 році і несподіваної смерті сина Олександра влітку 2017 року.

Він жив майже як звичайний пенсіонер, зазначає журналіст. Майже, оскільки іноді він виїжджав з Солсбері читати лекції або консультувати представників розвідки. Все це, судячи з усього, стандартно для перебіжчиків. Колишній агент КДБ Олег Гордієвський також консультує британську та іноземні розвідки.

Згідно з однією з версій, російські спецслужби могли на цій підставі дійти висновку, що Скрипаль знову став працювати на британську розвідку.

Тепер йому і його дочці належить прийняти непрості рішення про своє майбутнє. Юлія Скрипаль говорила, що хотіла б в якийсь момент повернутися в Росію, але зараз її головне завдання - допомагати батькові.

З Сергієм Скрипалем все складніше. Він, само собою, не збирався повертатися в Росію, але зараз він навіть не може повернутися в свій будинок в Солсбері. Будинок був викуплений британським урядом, оскільки, по-перше, там все ще триває розслідування, а, по-друге, на очищення будівлі від слідів "Новачка" знадобиться багато часу.

Можливо, Сергій Скрипаль буде жити під новим іменем під захистом влади в США або однієї з країн Співдружності? Хто знає, міркує журналіст. Як в американській, так і в інших системах захисту свідків, людей наполегливо переконують повністю відрізати себе від свого минулого.

Британський уряд, зі свого боку, виходить з того, що Сергій і Юлія Скрипалі можуть самі вирішити свою долю, і Лондон також сподівається, що це рішення не призведе до чергового протистояння з Росією.

Справа Олександра Литвиненка, отруєного радіоактивним полонієм в 2006 році, вказує, що навіть якщо в британському уряді і є люди, які хотіли б замести всю цю справу під килим, їм це буде складно зробити.

У справі Литвиненка поліція вже через сім місяців після отруєння назвала ім'я підозрюваних у вбивстві і видала ордер на арешт, що, в свою чергу, погіршило відносини з Москвою.