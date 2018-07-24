Конгрес США продовжив заборону на військове співробітництво з Росією

У звіті Росія названа конкурентом США, а інформація про неї міститься в розділі про "нові загрози".

Американські конгресмени ухвалили рішення продовжити заборону на співпрацю Пентагону і Міноборони Росії.

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Про це йдеться у звіті, присвяченому проекту оборонного бюджету на наступний фінансовий рік (починається в США з 1 жовтня). Проект погоджений обома палатами Конгресу.

У звіті Росія названа конкурентом США. Інформація про неї міститься в розділі про «нові загрози». Стверджується, що РФ порушила договори про контроль над озброєннями, розширила й модернізувала свій ядерний арсенал, а також провела випробування засобів протикосмічної оборони.

У зв'язку з цим у проекті бюджету вказана необхідність забезпечити гнучкість стратегічних партнерів і союзників для переходу від використання російського озброєння до американського. Держсекретарю Майку Помпео дається можливість виводити з-під американських санкцій країни, які купують зброю у Росії, якщо це відповідає інтересам Вашингтона.