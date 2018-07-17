Конгрес США висловив готовність розглянути нові санкції проти Росії

Додаткові санкції відносно Росії можуть бути введені через її втручання в президентські вибори в 2016 році.

Спікер Палати представників США Пол Райан заявив, що готовий розглянути запровадження додаткових санкцій щодо Росії.

Райан підтвердив свою підтримку висновків розвідслужби США про те, що Росія втрутилася в президентські вибори в 2016 році, повідомляє Reuters.

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Виступаючи перед журналістами на наступний день після зустрічі президента Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним, Райан сказав, що якщо комітети Конгресу вважають, що потрібні подальші санкції щодо Росії, він буде більш ніж щасливий розглянути їх».

«Росія — загрозливий уряд, який не поділяє наші інтереси і не поділяє наші цінності», — сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня в США 12 співробітників російської розвідки звинуватили у скоєнні хакерських атак на ресурси Демократичної партії під час проведення президентської виборчої кампанії в 2016 році.