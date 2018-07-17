Конгрес США висловив готовність розглянути нові санкції проти Росії
Спікер Палати представників США Пол Райан заявив, що готовий розглянути запровадження додаткових санкцій щодо Росії.
Райан підтвердив свою підтримку висновків розвідслужби США про те, що Росія втрутилася в президентські вибори в 2016 році, повідомляє Reuters.
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Виступаючи перед журналістами на наступний день після зустрічі президента Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним, Райан сказав, що якщо комітети Конгресу вважають, що потрібні подальші санкції щодо Росії, він буде більш ніж щасливий розглянути їх».
«Росія — загрозливий уряд, який не поділяє наші інтереси і не поділяє наші цінності», — сказав він.
Як повідомляв УНІАН, 13 липня в США 12 співробітників російської розвідки звинуватили у скоєнні хакерських атак на ресурси Демократичної партії під час проведення президентської виборчої кампанії в 2016 році.