Трамп: Путін був "надзвичайно переконливим та сильним" в запереченні втручання у вибори
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що заперечення президента Російської Федерації Володимира Путіна щодо невтручання Росії у вибори в США у 2016 році було надзвичайно переконливим.
Про це президент США сказав у президентському палаці в Гельсінки (Фінляндія) на спільній з президентом РФ Володимиром Путіним прес-конференції, яка транслювалася на сайті Білого дому.
"Під час сьогоднішньої зустрічі я безпосередньо порушив з президентом Путіним питання російського втручання в наші вибори. Я відчував, що це краще повідомити особисто. Значна частина часу обговорення пішла саме на це", - сказав президент США.
За словами Трампа, відповідь Путіна ґрунтується на рішучому запереченні щодо втручання у вибори в США.
"І президент Путін може дуже добре відповісти і дуже рішуче, тому що він глибоко переконаний щодо цього", - сказав Трамп.
"У мене велика довіра до моїх представників розвідки, але я вам скажу, що президент Путін був надзвичайно переконливим та сильним у своєму запереченні сьогодні", - сказав Трамп.
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Водночас президент США додав, що Путін запропонував американським слідчим співпрацювати з російськими слідчими щодо 12 росіян, яким у США були висунуті обвинувачення у хакерських атаках під час президентської кампанії. "Я вважаю, що це неймовірна пропозиція", - сказав Трамп.
При цьому він заявив, що розслідування щодо втручання РФ у вибори в США є "катастрофою для нашої країни".
"Я думаю, що це роз'єднує нас, зберігає нас розділеними. Не було ніякої змови взагалі", - наголосив Трамп.
За його словами, усі особи, які звинувачуються у нібито змові з РФ під час президентських виборів, не мають жодного стосунку до його виборчої кампанії.
Також Трамп заявив, що звинувачення у таємній змові з РФ призвело до негативного впливу на відносини між "двома найбільшими ядерними державами".
"Не було ніякої змови, тому що не було з ким вступати у змову", - наголосив Трамп.
Як повідомляв УНІАН, 13 липня в США 12 співробітників російської розвідки обвинуватили в здійсненні хакерських атак на ресурси Демократичної партії під час проведення президентської виборчої кампанії в 2016 році.
Зокрема, обвинувачуються Віктор Нетікшо, Борис Антонов, Дмитро Бадін, Іван Єрмаков, Олексій Лукашев, Олексій Моргачов, Микола Козачок, Павло Єршов, Артем Малишев, Олександр Осадчук, Олексій Потьомкін і Анатолій Ковальов.
Згідно з повідомленням Департаменту юстиції США, обвинувачені зареєстрували у всесвітній мережі домен DCLeaks.com і пізніше поступово опублікували на цьому сайті тисячі викрадених листів і документів. На цьому ресурсі росіяни називали себе "американськими хактивістами" і використовували фальшиві аккаунти у Facebook і Twitter для популяризації сайту.
Як відомо, розслідуванням можливих зв'язків виборчого штабу нинішнього президента США Дональда Трампа з представниками Росії, а також можливого втручання Москви в президентські вибори в США 2016 року, почали займатися спеціальний комітет Конгресу США, Федеральне бюро розслідувань і спецпрокурор Роберт Мюллер. Американські спецслужби впевнені, що російська влада стоїть за хакерськими атаками на сайти Демократичної партії і передвиборної команди кандидата від цієї партії Гілларі Клінтон з метою вплинути на результат виборів. Трамп багаторазово відкидав звинувачення в тому, що між його людьми і представниками РФ були якісь домовленості.