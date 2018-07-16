Трамп: Путін був "надзвичайно переконливим та сильним" в запереченні втручання у вибори

Президент США вважає, що американське розслідування щодо втручання має негативний вплив на двосторонні відносини.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що заперечення президента Російської Федерації Володимира Путіна щодо невтручання Росії у вибори в США у 2016 році було надзвичайно переконливим.

Про це президент США сказав у президентському палаці в Гельсінки (Фінляндія) на спільній з президентом РФ Володимиром Путіним прес-конференції, яка транслювалася на сайті Білого дому.

"Під час сьогоднішньої зустрічі я безпосередньо порушив з президентом Путіним питання російського втручання в наші вибори. Я відчував, що це краще повідомити особисто. Значна частина часу обговорення пішла саме на це", - сказав президент США.

За словами Трампа, відповідь Путіна ґрунтується на рішучому запереченні щодо втручання у вибори в США.

"І президент Путін може дуже добре відповісти і дуже рішуче, тому що він глибоко переконаний щодо цього", - сказав Трамп.

"У мене велика довіра до моїх представників розвідки, але я вам скажу, що президент Путін був надзвичайно переконливим та сильним у своєму запереченні сьогодні", - сказав Трамп.

Читайте такожПутін згадав про свою службу у розвідці і прокоментував втручання у вибори в США

Водночас президент США додав, що Путін запропонував американським слідчим співпрацювати з російськими слідчими щодо 12 росіян, яким у США були висунуті обвинувачення у хакерських атаках під час президентської кампанії. "Я вважаю, що це неймовірна пропозиція", - сказав Трамп.

При цьому він заявив, що розслідування щодо втручання РФ у вибори в США є "катастрофою для нашої країни".

"Я думаю, що це роз'єднує нас, зберігає нас розділеними. Не було ніякої змови взагалі", - наголосив Трамп.

За його словами, усі особи, які звинувачуються у нібито змові з РФ під час президентських виборів, не мають жодного стосунку до його виборчої кампанії.

Також Трамп заявив, що звинувачення у таємній змові з РФ призвело до негативного впливу на відносини між "двома найбільшими ядерними державами".

"Не було ніякої змови, тому що не було з ким вступати у змову", - наголосив Трамп.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня в США 12 співробітників російської розвідки обвинуватили в здійсненні хакерських атак на ресурси Демократичної партії під час проведення президентської виборчої кампанії в 2016 році.

Зокрема, обвинувачуються Віктор Нетікшо, Борис Антонов, Дмитро Бадін, Іван Єрмаков, Олексій Лукашев, Олексій Моргачов, Микола Козачок, Павло Єршов, Артем Малишев, Олександр Осадчук, Олексій Потьомкін і Анатолій Ковальов.

Згідно з повідомленням Департаменту юстиції США, обвинувачені зареєстрували у всесвітній мережі домен DCLeaks.com і пізніше поступово опублікували на цьому сайті тисячі викрадених листів і документів. На цьому ресурсі росіяни називали себе "американськими хактивістами" і використовували фальшиві аккаунти у Facebook і Twitter для популяризації сайту.

Як відомо, розслідуванням можливих зв'язків виборчого штабу нинішнього президента США Дональда Трампа з представниками Росії, а також можливого втручання Москви в президентські вибори в США 2016 року, почали займатися спеціальний комітет Конгресу США, Федеральне бюро розслідувань і спецпрокурор Роберт Мюллер. Американські спецслужби впевнені, що російська влада стоїть за хакерськими атаками на сайти Демократичної партії і передвиборної команди кандидата від цієї партії Гілларі Клінтон з метою вплинути на результат виборів. Трамп багаторазово відкидав звинувачення в тому, що між його людьми і представниками РФ були якісь домовленості.