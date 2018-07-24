Влада Москви не дозволила провести мітинг на підтримку Сенцова

Було запропоновано провести мітинг в підтримку Сенцова у малолюдному парку.

Префектура Центрального адміністративного округу Москви не погодила мітинг на підтримку українського режисера Олега Сенцова.

Про це повідомляє «ОВС-Інфо» з посиланням на повідомлювачку заходу Алісу Ганієву.

За словами чиновників, на всіх запропонованих організатором майданчиках - біля пам'ятника Олександру Пушкіну, біля пам'ятника Булату Окуджаві на Арбаті і біля пам'ятника Володимиру Маяковському на Тріумфальній площі - відбуватимуться інші заходи.

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Влада запропонувала перенести мітинг в гайд-парк у Сокольниках, але Ганієва відмовилася. «Наше завдання - постояти з плакатами в місцях масового скупчення, а не в тихому парковому закутку», - стверджує повідомлювачка акції.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові.

Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

Сенцов перебуває в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі (крайня північ РФ).

14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа російському президентові Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина.