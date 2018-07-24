Трамп впевнений, що Росія втручатиметься у проміжні вибори до Конгресу США

Президент США переконаний, що Росія спробує здійснити вплив на результат виборів на користь представників Демократичної партії.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловлює впевненість, що Російська Федерація намагатиметься втрутитися в проміжні вибори до Конгресу США.

Про це президент США повідомив у мікроблозі Twitter.

«Я дуже занепокоєний, що Росія буде дуже завзято боротися, аби здійснити вплив на майбутні вибори. Ґрунтуючись на тому факті, що жоден президент не був жорсткішим щодо Росії, аніж я, вони дуже сильно чинитимуть тиск задля демократів», - наголосив президент США.

На переконання Трампа, Росія не хоче бачити його президентом.

I’m very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don’t want Trump! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 24, 2018

Зазначимо, що на проміжних виборах до Конгресу США у 2018 році повинні обрати 35 із 100 членів Сенату та усіх 435 членів Палати представників.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп провели переговори у президентському палаці в Гельсінкі (Фінляндія). Після зустрічі на спільній з російським лідером прес-конференції президент США заявив, що конструктивний діалог з РФ відкриває нові шляхи для досягнення миру і стабільності у світі.

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Виступ Трампа викликав шквал критики з боку демократів і республіканців. Після повернення до США він сказав, що на прес-конференції обмовився про втручання Росії у вибори в США у 2016 році. Президент зазначив, що переглядав стенограму та відео свого виступу і «усвідомив, що існує потреба дещо прояснити» щодо його зауважень про російське втручання у вибори в США у 2016 році.

«У ключовому реченні мого виступу я сказав (стосовно Росії - УНІАН) фразу «була б» замість «не була б», - заявив Трамп і додав: «Речення мало звучати так: «Я не бачу жодних причин, чому це не була б Росія». Своєрідне подвійне заперечення».

Пізніше Трамп визнав, що Путін відповідальний за втручання у президентські вибори в США у 2016 році.

Як сказала 19 липня секретар департаменту національної безпеки Сполучених Штатів (міністр внутрішніх справ) Кірстен Нільсен, США мають приготуватися до більшого втручання РФ в усіх штатах у цьогорічні вибори до Конгресу. Нільсен заявила, що немає сумнівів у тому, що Росія намагалася втрутитися у президентські вибори у 2016 році.

Вибори до Конгресу в основному пройдуть 6 листопада.