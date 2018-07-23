Washington Post: Росія вже давно не хоче «нормальних» відносин зі США

У Хельсінкі російський президент просто насміхався над американськими спецслужбами.

Коли президент Росії Володимир Путін ухвалив те, що американські чиновники називають операцією ГРУ з втручання у американські вибори в 2016 році, він, безсумнівно, знав, що це підірве американо-російські відносини. Розвідка США в якийсь момент про все дізналася б. Це і є ризик у проведенні операції такого масштабу.

Очевидно, що американський народ, звісно ж, був би розлюченим. Як це бувало в минулому, обидві партії об’єдналися б проти Росії. В думках Путіна повинно було б з’явитися питання: «Що мені доведеться втратити?». Російські інтереси будуть задоволені, якщо Москва спробує покращити зламані відносини з американцями, чи якщо піде в наступ? З точки зору слабшої країни, ніж НАТО, чи напад не був би кращим захистом? Про це на сторінках Washington post пише директор проекту розвідки і оборони в Гарвардському центрі Белфера, колишній директор з питань розвідки і контррозвідки Департаменту енергетики США і екс-офіцер ЦРУ з 23-річним досвідом служби Рольф Моватт-Ларссен.

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Мабуть, оцінивши всі «за» і «проти», ветеран КДБ вирішив, що вигоди від спроб вплинути на американські вибори надто хороші, щоб упустити таку можливість. Питання про те, чи бажаний кандидат Дональд Трамп переможе, було сумнівним. В кращому випадку він повинен був взяти гору, але тоді б з’явилися звинувачення в тому, що Росія підтримувала його. За гіршим сценарієм, перемогла б Гілларі Клінтон, яка б, вірогідно, зайняла ще більш жорстку позицію проти Москви, ніж попередній демократ в Білому домі Барак Обама. Але вона була б ослаблена проблемами у внутрішній політиці після таких виборів. У будь-якому випадку, Путін, вочевидь, відкидав шанси відродити хороші відносини зі США,

Перші звинувачення з боку адміністрації Обами щодо російського втручання у вибори прозвучали восени 2016 року. Але це ніяк не стримало Путіна. Навіть коли Дональд Трамп зайняв Овальний кабінет, Кремль, здається, не полишив спроб проникнути в американську політику і кола національної безпеки. З’явилися додаткові питання про те, наскільки активно Москва намагалася вплинути на британський референдум про Brexit, вибори у Франції чи Німеччині. А викриття російських шпигунів вказує на те, що агресивні операції Кремля не припинилися.

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Після зустрічі Трампа з Путіним в Хельсінкі стало зрозуміло, чому все це відбувається: Росія насправді не хоче повернутися до «нормальних» відносин із Заходом. Путін вже давно відмовився від цієї мети на користь створення авантюр, які йдуть на користь російським інтересам. Ослаблення США вписується в ці інтереси. В Хельсінкі, маючи справу з найбільш дружнім американським президентом за весь час, Путін насміхався над американською розвідкою, применшуючи версію про те, що Трамп був цікавий для нього до початку політичної кар’єри американського бізнесмена. Крім того, він висунув свої вимоги щодо допиту американських громадян і колишніх послів. Варто чекати ще більше ворожих кроків з його боку у майбутньому.