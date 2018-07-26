Business Insider: Подарований Трампу м’яч від Путіна ретельно перевірили на "жучки"

Хоча м'яч все ж містив таємний чіп.

Під час зустрічі в Гельсінкі президент Росії Володимир Путін подарував лідеру США червоно-білий футбольний м’яч. І у багатьох виникли підозри, чи немає в ньому спеціального шпигунського «жучка». Що ж, в м’ячі дійсно був передавач, пише Business Insider.

Директор Національної розвідки США Ден Коутс на конференції з питань безпеки сказав, що навіть не сумнівався в тому, що подарунок Путіна «потрібно ретельно перевірити». Сенатор від штату Кароліна Ліндсі Грехам сказав: «Я б перевірив той м’яч на вміст приладів для підслуховування і ніколи б не дозволив його принести в Білий дім».

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Видання визнає, що для побоювань і підозр є чимало причин. Росія має багату історію збирання секретів США впродовж більш ніж 150 років. І часом її шпигунські методи дивували чи навіть вражали американських експертів в сфері безпеки. Але вставити «жучок» в м’яч і вручити його Трампу на прес-конференції було б надто зухвало.

Втім, м’яч фірми Adidas таки містить вбудований електронний чіп прямо під знаком wi-fi. Згідно з інформацією на сайті виробника спортивного одягу і аксесуарів, чіп вшитий під логотипом і перебуває в «пасивному» режимі. Але, скажімо, Дональд чи Меланія Трамп можуть активувати його за допомогою свого мобільного телефона. Якщо це зробити, то президент США чи перша леді можуть отримати на екран інформацію про м’яч, контент про футбол від виробника, спеціальні «квести» тощо.

Але «жучок» не зберігає жодну інформацію про те, як м’яч використовували. Хоча не виключено, щоб його можна оновити і додати йому нові функції. У компанії Adidas відмовилися коментувати запит журналістів Bloomberg про те, чи могла б розвідка Росії зламати і використати їхній чіп в м’ячі. Однак, на сайті компанії написано, що вбудовані параметри «не можливо видалити чи переписати».

У свою чергу, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс сказала, що подарунок Путіна перевірили, як і всі подарунки, отримані президентом США.