Atlantic Council: Результати зустрічі в Хельсінкі містять загрози для України

Поведінка американського президента під час зустрічі з Путіним повинна тривожити не лише Київ, а й НАТО.

Перед самітом НАТО в Брюсселі і зустріччю президентів США і Росії в Хельсінкі багато оглядачів висловлювали побоювання через наслідки для України на цих подіях. Але, як виявилося, у Брюсселі альянс рішуче підтримав український суверенітет і цілісність, пообіцяв і далі розвивати двостороннє партнерство і закликав Київ скористатися всіма можливостями для проведення реформ на шляху до розмов про членство. При цьому, НАТО засудив Росію за невиконання Мінських угод і порушення прав людини.

Хоча це було не стовідсоткове схвалення мрій Києва про членство, позиція альянсу виявилася значно кращою, ніж багато хто очікував. Двері блоку відчинені, якщо Україна знайде в собі сили рухатися вперед. Про це в статті для Atlantic Council пише старший науковий співробітник Американської ради закордонних справ Стівен Бланк.

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В Хельсінкі, як не дивно, про Україну майже не згадували. І це насторожує. Володимир Путін може вирішити, що президента США Дональда Трампа зовсім не цікавить Україна. Крім того, деякі події після зустрічі американського лідера з російським автократом теж подають загрозливі сигнали Києву.

Перш за все, відсутність порядку денного чи повноцінного комюніке про теми, обговорені в фінській столиці, вже викликала розгубленість в уряді США. Більше того, без комюніке Путін зміг заявити, що пропонував провести референдум на Донбасі, а потім ще й пригрозити погіршенням ситуації біля Маріуполя, тому що українська влада не хоче піддаватися диктату Москви. Така напруга схожа на ту, яка зазвичай з’являлася перед російським вторгненням. Тому, на тлі критики Трампа на адресу НАТО, Путін може вирішити, що для спроб захопити нові території в Україні настав слушний момент. Бланк нагадує про те, як Росія незаконно затримала 147 кораблів у Азовському морі, що стало новим кроком у російській економічній війні проти України.

Однак, є й значно серйозніші загрози на горизонті. Зустріч в Хельсінкі, дивна поведінка Трампа під час і після неї піднімає серйозні сумніви щодо єдності НАТО і його здатності підтримати Україну. Американський президент неодноразово демонстрував не лише своє абсолютне нерозуміння проблем безпеки у Європі, а й дав чітко зрозуміти, що він не розуміє суті статті 5 Вашингтонської угоди, яка гарантує країнам-учасницям альянсу спільний захист в разі нападу. Ця поведінка президента США повинна насторожити європейських лідерів, а особливо тих, хто, як і Київ, стоять на порозі урагану від Балтійського до Чорного моря.

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Також лякає те, що Трамп не впорався з завданням обговорити зустріч в Хельсінкі зі своєю ж командою з національної безпеки. Це підтверджує, що він досі не навчився бути урядовцем. Також він не хоче чи не може усвідомити, чому Путін зовсім не друг. А отже американський президент не виступить проти проблем, таких як інформаційна війна Росії проти США чи втручання у американські і європейські вибори. Коментарі Трампа про те, що нібито Крим належить Росії, тому що там більшість людей говорять російською мовою, не лише викриває глибину його необізнаності, а й вказує на тривожне небажання визнати висновки своїх же підлеглих. А його атаки на статтю 5 позбавляють Вашингтон можливості запевнити у захисті союзників по НАТО, не кажучи вже про Україну.

В результаті поведінка Трампа лише посилить твердження багатьох європейських політиків про те, що США не можна довіряти. Вони можуть почати шукати альтернативні рішення включно з укладанням угод з Москвою. Опір збільшенню витрат на оборону в Європі теж зросте, особливо в Німеччині. Без об’єднаної і відповідальної політики США, Україна постає перед серйозними ризиками, так само як і країни-члени НАТО.