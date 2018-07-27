В США посміялись над атаками РФ на американські електромережі: «Путін наш новий електрик?»

Поведінка американського президента продовжує бути темою для жартів американських комедіантів.

Телебачення США продовжує висміювати президента Дональда Трампа за його спроби зблизитися з російським автократом Володимиром Путіним, не зважаючи ні на що.

Зокрема, в Late Night Show With Stephen Colbert вказали на те, що російські хакери атакують американські електромережі. А президент замість того, щоб засудити Москву, в цей же момент запрошує Путіна у Вашингтон.

«В усьому світі президент будь-якої країни публічно засудив би чужого лідера, який маніпулює американськими електромережами. А Дональд Трамп щойно запросив Путіна відвідати Вашингтон цієї осені. Навіть не знаю, навіщо. Може він наш новий працівник техпідтримки. «Я збираюся знищити американську електронну інфраструктуру десь в проміжку з 10:00 до 16:30. Будьте вдома»», - посміявся ведучий програми.

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Також ведучий шоу Стівен Колберт нагадав про те, як Трамп «накричав» на Іран у Twitter, намагаючись відволікти увагу американців від його провальної зустрічі з Путіним в Гельсінкі. Однак, ні Тегеран, ні американці не були вражені цим маневром американського лідера.

Нагадаємо, що американські телешоу раніше жорстко відреагували на зустріч Трампа з Путіним в Гельсінкі. Ведучий іншого Late Night Show Тревор Ноа назвав переговори президентів Росії і США сутичкою агента КДБ проти агента KFC. Крім того, він порівняв поведінку Трампа з чирлідером, який вболіває за чужу команду.