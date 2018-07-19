Трамп доручив запросити Путіна до США

23:27, 19 липня 2018
Світ
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Дональд Трамп і Володимир Путін / REUTERS

Президент США Дональд Трамп доручив своєму раднику з нацбезпеки Джону Болтону запросити російського президента Володимира Путіна до Вашингтона.

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Про це на сторінці в Twitter повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

Відвідати столицю Сполучених Штатів Трамп, за її словами, запропонує Путіну восени. "Обговорення вже ведуться", - підкреслила Сандерс.

Яких-небудь подробиць про підготовку цієї зустрічі Сандерс не повідомила.

Також вона зазначила, що в Гельсінкі президенти США та Росії погодили "постійний діалог на робочому рівні між співробітниками Рад безпеки двох країн".

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що чекає наступної зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним і вірить у можливість врегулювання ситуації в Україні.

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Теги: #Росія#США#Дональд Трамп#Володимир Путін#Сара Сандерс