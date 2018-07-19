Трамп доручив запросити Путіна до США

Відвідати столицю Сполучених Штатів Трамп запропонує Путіну восени.

Президент США Дональд Трамп доручив своєму раднику з нацбезпеки Джону Болтону запросити російського президента Володимира Путіна до Вашингтона.

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Про це на сторінці в Twitter повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

Відвідати столицю Сполучених Штатів Трамп, за її словами, запропонує Путіну восени. "Обговорення вже ведуться", - підкреслила Сандерс.

Яких-небудь подробиць про підготовку цієї зустрічі Сандерс не повідомила.

Також вона зазначила, що в Гельсінкі президенти США та Росії погодили "постійний діалог на робочому рівні між співробітниками Рад безпеки двох країн".

In Helsinki, @POTUS agreed to ongoing working level dialogue between the two security council staffs. President Trump asked @Ambjohnbolton to invite President Putin to Washington in the fall and those discussions are already underway. — Sarah Sanders (@PressSec) July 19, 2018

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що чекає наступної зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним і вірить у можливість врегулювання ситуації в Україні.