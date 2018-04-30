Акція протесту проти блокування Telegram у Москві (фоторепортаж)

У центрі Москви пройшла акція на підтримку заблокованого в Росії Telegram. За оцінками поліції, вона зібрала близько 7,5 тис. осіб.

У Москві 30 квітня пройшла узгоджена акція протесту проти блокування месенджера Telegram, Роскомнадзору і цензури, організована Лібертаріанською партією Росії.

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О 14:00 на вулиці Маші Пориваєвої стартувала хода. Учасники акції пройшли в бік центру проспектом Сахарова, повідомляє РБК.

Організатори акції на своєму сайті вказали, щоб її учасники не забули «захопити з собою пару паперових літачків». Це відсилання до акції за вільний інтернет 22 квітня, коли за призовом засновника месенджера Павла Дурова користувачі зі своїх вікон запустили паперові літачки — символ Telegram.

Раніше до участі в мітингу закликав сам Павло Дуров. «Це історичний шанс для москвичів — висловити спільну позицію. Післязавтра може бути вже пізно», — писав він. Дуров додав, що останні два тижні команда месенджера вела «нерівний бій з інтернет-цензором» заради користувачів із Росії.

Серед співорганізаторів заходу Лібертаріанська партія вказала команду політика Олексія Навального. Опозиціонер заявляв, що має намір взяти участь у мітингу. У своєму виступі він закликав учасників мітингу до опору. «Опір — це коли ти робиш щось і не мовчиш, і не сидиш у кріслі, а опираєшся. Одна фраза в голові постійно, коли бачу і чую, що відбувається кожен день з ранку до вечора, — я не буду це терпіти, — сказав політик. — Це їхня державна позиція — «ми влада, нас охороняють ці автобуси (вказав на автозаки з поліцією – ред.) і у нас є право читати, що ви пишете... Интернет — єдина сфера, яка по-справжньому розвивається в країні, і вони кажуть — ви погано себе ведете, і ми зжеремо ваш інтернет».

Акція на проспекті Сахарова завершилася близько 15:30. За даними поліції, мітинг зібрав близько 7,5 тис. осіб.

Блокування Telegram в Росії почалася 16 квітня. Його причиною стала відмова адміністрації месенджера видати ФСБ ключі шифрування та листування користувачів. Вимоги спецслужби Павло Дуров назвав такими, що порушують Конституцію. Однак з позицією ФСБ погодився суд і, незважаючи на зустрічний позов Telegram, постановив заблокувати його роботу.