Навальний: частину коштів на Чемпіонат світу з футболу вкрали друзі Путіна

Орієнтовна вартість підготовки, організації та проведення турніру офіційно оцінюється в 13,2 мільярда доларів США, виходячи з середнього курсу рубля впродовж останніх років.

Лідер російської опозиції Олексій Навальний засуджує високу вартість проведення Чемпіонату світу з футболу в Росії та стверджує, що частина грошей була розкрадена бізнесменами, близькими до президента Володимира Путіна.

Як передає Радіо Свобода, у прямій трансляції, яка розпочалася через кілька годин після звільнення Навального, опозиціонер зазначив: «Чудово, що у Росії є цей фестиваль футболу, але я не розумію, чому це має коштувати вам і мені 14 мільярдів доларів».

Орієнтовна вартість підготовки, організації та проведення турніру офіційно оцінюється в 13,2 мільярда доларів США, виходячи з середнього курсу рубля впродовж останніх років.

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«Я хотів би, щоб чемпіонат світу відбувся за розумну суму грошей. Я не бачу це як проблему – радіти перемозі російської команди... і водночас бути обуреним корупцією», – сказав він.

Серед бізнесменів, які брали участь у будівництві аеропортів та стадіонів по всій країні для прийому змагань, Навальний назвав мільярдера Бориса Ротенберга та його брата Аркадія, а також Геннадія Тимченка, який вважається одним із наближених до Путіна.

Чемпіонат світу в Росії триватиме ще місяць, фінальний поєдинок запланований на 15 липня в Москві.