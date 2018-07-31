Розвідка США зафіксувала розробку нових ракет у Північній Кореї

Судячи з супутникових знімків, Пхеньян імовірно створює одну або дві міжконтинентальні балістичні ракети.

КНДР може розробляти нові балістичні ракети, незважаючи на потепління відносин з США.

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Як повідомляє Washington Post з посиланням на нові американські розвіддані, судячи зі знімків зі супутника Пхеньян імовірно створює одну або дві міжконтинентальні балістичні ракети на виробничому комплексі неподалік від Пхеньяну, передає Бі-бі-сі.

Як розповіли Washington Post джерела, знайомі з даними розвідки, виробництво ведеться на тому ж заводі, де раніше вже виготовлялися ракети для подальших запусків.

Як повідомляє агентство Рейтер з посиланням на одного з американських чиновників, поки неясно, наскільки далеко зайшло виробництво.

У червні президлент США Дональд Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин в ході історичної зустрічі домовилися про денуклеаризацію КНДР. Однак угода піддалося критиці багатьох експертів через відсутність в ній детально прописаних умов того, коли і як саме Пхеньян має намір почати згортати свою ядерну програму.

Минулого тижня Трамп заявив, що дуже задоволений прогресом, що намітився у відносинах США з КНДР, і підкреслив, що Пхеньян вже дев'ять місяців не проводить ядерних випробувань.

Також минулого тижня стало відомо, що Північна Корея приступила до часткового демонтажу ракетного полігону на базі космодрому Сохе на північному заході країни. Про це повідомив американський аналітичний центр 38 North, у розпорядженні якого з'явилися супутникові фотографії, що відобразили активність на полігоні.

У Пхеньяні раніше стверджували, що космодром Сохе призначений для запусків супутників, а також для наземних випробувань ракетних двигунів. Однак у Вашингтоні впевнені, що з полігону здійснювалися тестові запуски балістичних ракет.