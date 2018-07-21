Держсекретар США закликав продовжувати тиск на Північну Корею

02:07, 21 липня 2018
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Майк Помпео / REUTERS

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, передає Голос Америки.

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"Суворе виконання санкцій критично важливо для того, щоб ми досягли цієї мети. Якщо санкційного режим не дотримуватися, перспективи успішної денуклеаризації Північної Кореї зменшуються", - підкреслив Помпео.

Він попередив, що Північна Корея намагається обійти санкційний режим, зокрема, у сфері поставок палива.

У Нью-Йорку Помпео провів зустрічі з південнокорейським колегою Кан Кюн-го і генсеком ООН Антоніо Гуттерешем. Він також поінформував Раду безпеки ООН і Японію про результати своєї недавньої поїздки в Пхеньян.

Раніше УНІАН повідомляв, що в ході візиту Майка Помпео до КНДР у першій декаді липня представники США та Північної Кореї домовилися про створення робочих груп із ядерного роззброєння Корейського півострова.

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Теги: #КНДР#держсекретар США#Майк Помпео