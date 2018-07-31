Росія дозволила польським експертам оглянути залишки літака Качинського в Смоленську

Російська сторона розглянула позитивно одну із заяв про міжнародну юридичну допомогу у справі розслідування причин смоленської катастрофи.

Російська сторона дала згоду допустити польських прокурорів до залишків літака Ту-154М, в якому у 2010 році розбився поблизу Смоленська президент Польщі Лєх Качинський та ряд польських високопосадовців.

Про це повідомило Польське Радіо з посиланням на прокурора Аркадіуша Ярашека.

За його словами, російська сторона розглянула позитивно одну із заяв про міжнародну юридичну допомогу у справі розслідування причин смоленської катастрофи.

При цьому зазначається, що польська прокуратура не інформує, якого роду дії експерти будуть виконувати у Смоленську, немає інформації ані про склад делегації, ані про дату приїзду до міста.

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Довідка УНІАН. 10 квітня 2010 року неподалік аеродрому «Північний» біля Смоленська розбився літак Ту-154. На його борту перебували президент Польщі Качинський, його дружина та інші високопосадовці - загалом 96 осіб, всі вони загинули. Польська делегація летіла на заходи до 70-х роковин Катинської трагедії.

У російському Міждержавному авіаційному комітеті назвали причинами катастрофи польського літака неправильні дії екіпажу і психологічний тиск на нього.

Своєю чергою Комісія державної авіації з розслідування авіакатастроф МВС Польщі визнала причиною катастрофи помилку екіпажу, виділивши як фактор події недостатнє аеронавігаційне забезпечення польоту з боку диспетчерів аеродрому.

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Прихильники польської партії «Закон і справедливість» (PiS), співзасновником якої був Качинський, переконані, що катастрофа стала наслідком організованого замаху на життя президента, і заявляли, що польська і російська влада всіляко приховують це.

У Польщі вирішили повторно розслідувати причини Смоленської катастрофи й створили нову комісію. Посадовці анонсували найближчим часом оприлюднення нового звіту комісії про причини трагедії.

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10 квітня 2018 року колишній міністр оборони, голова підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи Антоні Мацеревич заявив, що причиною смерті жертв Смоленської катастрофи був вибух, що стався перед тим, як польський урядовий літак впав на землю.

11 липня підкомісія міноборони Польщі з повторного розслідування катастрофи поінформувала, що російська сторона відмовила Польщі у реконструкції уламків літака Качинського.

Наголошувалось у заяві, що згідно з інструкцією Міжнародної організації цивільної авіації реконструкція розбитого літака "дуже важлива і необхідна" задля з'ясування причин катастрофи.