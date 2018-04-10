"Вибух": у Польщі назвали офіційну причину смерті жертв Смоленської катастрофи

Пасажири літака загинули від вибуху, а не від падіння.

Офіційною причиною смерті жертв Смоленської катастрофи став вибух, який стався перед тим, як літак з колишнім польським президентом Лехом Качинським та іншими польськими дипломатами впав на землю. Таким чином пасажири загинули, ще до того як літак впав.

Про це в єфірі телеканалу TVP 1 розповів колишній міністр оборони Антоній Мацеревіч, який є головою польської підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи.

Мацеревіч зазначив, що з'ясування причин катастрофи може тривати протягом років, однак наразі встановлена причина смерті пасажирів літака Ту-154.

"Пасажири загинули від вибуху центроплану перед зустріччю літака з землею", - сказав Мацеревіч.

Читайте такожУ трунах жертв Смоленської катастрофи виявили переплутані фрагменти тіл і сміттяВін зазначив, що про це йтиметься в офіційному рапорті, підписаному усіма членами комісії, який може бути опублікований вже в найближчі дні.

Довідка УНІАН. 10 квітня 2010 року неподалік аеродрому "Північний" біля Смоленська розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Качинським на борту. У катастрофі загинули 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи до 70-ї річниці Катинської трагедії.

10 січня 2018 року міжнародний експерт підкомісії Міноборони Польщі у справах повторного розслідування катастрофи Френк Тейлор заявив, що ліве крило президентського літака, що розбився під Смоленськом, було знищено в результаті внутрішнього вибуху. Як стверджує експерт, існувало кілька джерел вибуху - в крилі, у слоті та в центроплані літака, що підтвердив аналіз механізму удару двері об землю. Береза не мала впливу на первинне руйнування крила.

«Ці висновки ухвалили члени підкомісії, і вони є одним із ключових тверджень технічного рапорту», - йдеться в заяві на сайті Міноборони Польщі.