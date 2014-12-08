У Держдумі РФ заявили про «друге видання» холодної війни між РФ і США

Голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков вважає можливим говорити про "друге видання "холодної війни" між РФ і США, повідомляє ТАСС.

"Як мені здається, ми можемо говорити про друге видання "холодної війни", - сказав він.

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"Тим більше, що характерною рисою нинішньої ситуації є високий емоційний накал, і це загострення, на мій погляд, вище, ніж у роки "холодної війни", - додав Пушков.

Раніше він вже заявляв, що резолюція, прийнята конгресом США, яка засуджує політику Росії щодо низки колишніх радянських республік, стала офіційним оформленням нової "холодної війни", розпочатої адміністрацією Обами проти Росії.