Росія продовжує виводити свої війська з Херсонської області - прикордонники

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

"Є суттєві зрушення по півострову Ад і по Арабатській стрілці", - сказав він і додав, що росіяни відводять війська.

Водночас, прикордонники вивчають ситуацію на предмет замінування місцевості.

Таким чином, Слободян зауважив, що процес триває в позитивному руслі.

Водночас, він пояснив, що інформація щодо невідведення військ, яка була надана сьогодні вранці, - станом на вчорашній вечір. "Зараз ситуація вже змінюється і вона постійно змінюється", - додав Слободян.

"По півострову Ад і по Арабатській стрілці ми маємо конкретний позитив. Там російські війська продовжують, скажімо так, відводити свої війська, а ми готуємося до того, щоб зайняти їхні позиції", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, напередодні голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко у своєму Twitter повідомив про те, що російські військові відходять за межі Херсонської області в районі Арабатської стрілки.

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«На Арабатській стрілці, півостровах Чонгар і Ад російські ЗС відходять за межі Херсонської області. Це – ще одна наша спільна перемога!», - написав він.

10 грудня з'явилася інформація про те, що попри домовленість силовиків Росії та України про відведення російських військ з трьох ділянок Херсонської області до 18 години 9 грудня, солдати так і не залишили зайняті території.

"Частина російських військ була відведена – техніка. Вживаються заходи, щоб в межах домовленостей спонукати російську сторону до остаточного відходу військ. Вчора вони так і не відійшли. На блокпосту у селі Стрілкове російські вояки залишились", - заявив Слободян.

За його словами, українська газорозподільча станція та бурові вишки біля села Стрілкове ще перебувають під контролем росіян. "Були гарантії з російського боку, що їхні сили будуть відведені до 18.00 9 грудня. Будемо чекати, що сьогодні домовленості будуть виконані", - додав речник служби.