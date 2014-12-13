У Держдепі США закликали світ не підтримувати колишні ділові відносини з РФ

США закликають всі країни не підтримувати колишні ділові відносини з Росією.

Про це заявила представник Держдепартаменту США Джен Псакі на брифінгу у Вашингтоні, повідомляє Українська правда.

Відповідну заяву Псакі зробила у зв'язку з візитом російської офіційної делегації до Індії та підписанням там низки контрактів.

При цьому Псакі зазначила, що не закликає до введення нових санкцій щодо РФ.

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Також представниця Держдепу США підкреслила, що, незважаючи на співпрацю Делі з РФ, запланований візит президента США до Індії залишиться без змін, оскільки ця країна є важливим партнером для Вашингтона.

Як відомо, президент України Петро Порошенко висловив невдоволення позицією Індії у зв'язку з візитом глави анексованого Росією Криму Сергія Аксьонова до Нью-Делі.

Раніше Індія виступила проти західних санкцій у відношенні Росії у зв'язку з приєднанням Криму.