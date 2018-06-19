Україна та США: союзником поки що не станемо, але зброю можуть дати

Законопроектом S.2828 «Акт підтримки свободи в Україні 2014», схвалення якого в Сенаті вчора стало сенсацією, передбачено: президент США отримає повноваження та можливість надати Україні військову допомогу на загальну суму 350 млн. доларів. Окремо передбачається додаткова фінансова допомога за іншими напрямками підтримки.

Після розгляду в Сенаті (верхній палаті Конгресу США), пізно увечері законопроект був розглянутий та підтриманий нижньою палатою Конгресу – Палатою Представників. Однак, через те, що у «Акті підтримки» фігурують фінансові питання, порядок розгляду «згори вниз» був своєрідним порушенням процедури – спочатку такі законопроекти має розглядати саме Палата Представників, а вже потім – Сенат. Як пояснюють експерти, зокрема, голова правління БФ «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко, тепер має відбутись повторне голосування у Сенаті, після чого документ, який дозволить США забезпечити суттєву підтримку Україні, потрапить на підпис до президента Обами. З огляду на графік роботи американського парламенту, це цілком можливо до Нового року.

Незважаючи на вилучення із проекту закону норми про статус України як «найбільш важливого союзника США поза НАТО», документ, у разі набуття чинності, забезпечує суттєву допомогу Україні у протистоянні з Росією від Сполучених Штатів.

«Допомога у військовій сфері сягатиме 350 млн. доларів у 2015-2017 роках та передбачатиме постачання в Україну військових товарів та послуг, тренування ЗСУ з метою протидії наступальному озброєнню, відновленню суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи надання протитанкових та бронебійних засобів, зброї та амуніції, протиартилерійських радарних систем, систем управління вогнем, безпілотних систем спостереження, а також засобів зв’язку.

Відповідно до законопроекту, США надаватимуть сприяння у переорієнтації підприємств українського оборонно-промислового комплексу з постачання до Росії товарів військового та подвійного призначення на альтернативні ринки. Ще 50 мільйонів доларів у 2016-1018 рр. спрямовуватимуться на проекти енергетичної безпеки як тимчасового (перезимувати 2014 рік), так і стратегічного характеру», - пояснює Богдан Яременко.

Також, окремо, на підтримку розвитку демократії та громадянського суспільства в Україні та Росії планується витратити по 20 мільйонів доларів у 2016 році, на додаток до 10 мільйонів, вже закладених у американському бюджеті на функціонування «Голосу Америки» та «Радіо Свобода».

Крім того, законопроект передбачає введення нових санкцій проти Росії, зокрема, стосовно компаній «Рособоронекспорт» та «Газпром», а також з питань експорту озброєнь та товарів подвійного призначення, та у галузі видобутку нафти

Чітка позиція – тільки перший крок до співпраці

На думку колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огризко, підтримка цього законопроекту Верхньою палатою Конгресу свідчить про чітку позицію з боку Сенату США щодо того, що відбувається на сході України і якою є політика РФ в цьому питанні. «Чіткою є позиція США про підтримку України. І, в цьому плані, безумовно, можна говорити про дуже серйозне позитивне значення цього документу», - вважає він.

У свою чергу, екс-міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко відмічає, що підтримка Сенатом законопроекту про надання озброєння Україні свідчить про серйозність, з якою США ставиться до конфлікту на Донбасі та широку підтримку застосування засобів, які б заохочували Росію до розв’язання цього конфлікту. Що ж до можливого посилення санкцій проти Росії і реакції на них Кремля, Грищенко вважає, що Москва у публічному дискурсі буде реагувати так само, як і на попередні аналогічні міри ЄС і США: «несприйняття цього рішення буде публічно озвучено», однак навряд відповіддю на санкції буде якась конкретна реакція.

Прийняття «Акту» Сенатом викликає помірний оптимізм у голови правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимира Фесенко. Він також вважає, що ухвалення законопроекту на підтримку Україні призведе до розширення та посилення військово-технічної співпраці між Україною та США. Проте, на його думку, треба розуміти, що «ніхто воювати за нас не буде навіть після підписання Обамою цього документу». «Тут не треба мати жодних ілюзій. Але цей документ може розширити масштаби допомоги та, за певних умов, може призвести до надання летальної зброї для України», - сказав він.

Втім, не зброєю єдиною цінна така програма. «Це і навчання, тому що потрібні фахівці, які зможуть користатися сучасною зброєю. Тому, буде надання допомоги в підготовці наших військових кадрів, буде допомога в модернізації Збройних сил України», - сказав він.

У будь-якому випадку, на думку пана Фесенка, поступово, крок за кроком, військово-технічна співпраця між США та Україною буде розширюватись.

Костянтин Гончаров