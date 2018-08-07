Пентагон заборонив військовим використовувати додатки з функцією геолокаціі

Геолокація може розкрити особисту інформацію, місцезнаходження, повсякденну активність, а також кількість військових і потенційно створити ненавмисні ризики, зазначили в Пентагоні.

Міністерство оборони США заборонило американським військовослужбовцям користуватися додатками з вбудованою функцією геолокації у зв'язку з ризиком для співробітників і операцій по всьому світу.

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Пентагон вивчить загрози від застосування цієї функції військовими як на службі, так і поза нею. «Геолокація може розкрити особисту інформацію, місцезнаходження, повсякденну активність, а також кількість військових і потенційно створити ненавмисні ризики безпеки і підвищити ризик для об'єднаних сил та місій», - підкреслили в Міноборони, передає kommersant.ru. Допускається використання геолокації на пристроях, якщо це необхідно для проведення операції, але тільки після проведення всеосяжної оцінки ризиків представниками командування.

Також у повідомленні Пентагону йдеться, що в 30-денний термін заступник міністра оборони з розвідки спільно з директором з інформаційних технологій міністерства повинні підготувати для командування керівництво з ухвалення рішень про ризик використання пристроїв з функцією геолокації.

Раніше газета The Washington Post повідомила, що дані про військові бази США з'явилися у відкритому доступі на інтерактивній карті Global Heat Maps спортивного додатка для смартфонів Strava. Воно показує активність користувачів популярних фітнес-пристроїв. Зокрема, там були показані переміщення американських військових в Іраку, Сирії та інших регіонах.