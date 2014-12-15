У Сіднеї іранець понад 16 годин утримував заручників у кафе: є загиблі та поранені

Не менш як дві людини, за повідомленнями, загинули сьогодні, коли поліція в місті Сіднеї в Австралії штурмувала кав’ярню, де були захоплені заручники. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Є також кілька поранених, яких винесли з будівлі на ношах. Як повідомляють, загинув чоловік, який захопив відвідувачів кав’ярні, і хтось із заручників.

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Драма тривала понад 16 годин.

За даними поліції, нападником був 50-річний утікач із Ірану на ім’я Ман Гарон Моніс. Він уже перебував в Австралії під слідством щодо низки злочинів, зокрема, з застосуванням насильства й був випущений на волю під заставу. Він був також визнаний винним у розсилці листів із погрозами й образами родинам австралійських військовослужбовців, які загинули за межами країни.