У Сіднеї поліція штурмувала кафе, де знаходяться заручники (пряма трансляція)

Поліція веде штурм сіднейського кафе "Ліндт", де знаходяться злочинець і захоплені ним у заручники люди, повідомляє ТАСС.

Озброєні поліцейські увірвалися в будівлю кафе. Після численних пострілів з кафе почали вибігати люди. Співробітники поліції несли на руках кількох людей до машин "швидкої допомоги". Доля злочинця, який захопив заручників, поки невідома.

Як раніше повідомлялося, сьогодні о 9:45 за місцевим часом невідомий захопив у заручники персонал і відвідувачів сіднейського кафе Lindt у торговому центрі Martin Place.

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Пізніше стало відомо, що терорист, який захопив заручників у Сіднеї, виявився 49-річним іранцем. За інформацією австралійського телеканалу «Скай Ньюс», його звуть Мен Харон Моніс, він також відомий під псевдонімом «шейх Харон». За відомостями телеканалу, він прибув до Австралії ще в 1996 році як біженець, в минулому році проходив за справою про вбивство.