У Пентагоні підозрюють, що Китай тренується завдавати удари по американських цілях

У Пентагоні зазначають, що хоча армія Китаю продовжує розширювати свою діяльність, неясно, який месидж Пекін прагне відправити "окрім демонстрації поліпшених можливостей".

Протягом останніх років збройні сили Китаю збільшили кількість операцій з використанням бомбардувальників, "ймовірно, тренуючись завдавати удари" по США і їх союзниках.

Про це йдеться в доповіді Пентагону, пише УП з посиланням на Reuters.

У щорічній доповіді підкреслюються зусилля Китаю щодо посилення свого глобального впливу, зокрема, зазначається, що витрати на оборону Китаю в 2017 році, за оцінками Пентагону, перевищили 190 млрд. дол.

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"За останні три роки НВАК (Народно-визвольна армія Китаю - ред.) Швидко розширила свої надводні зони операцій із застосуванням бомбардувальників, набираючи досвід в критичних морських районах і, ймовірно, навчаючись ударам по цілям США і їх союзників", - йдеться в доповіді .

У доповіді говориться, що, хоча НВАК продовжує розширювати свою діяльність, неясно, який месидж Пекін прагне відправити "окрім демонстрації поліпшених можливостей".

У доповіді Пентагону йдеться, що, незважаючи на прогнозоване уповільнення темпів економічного зростання, офіційний бюджет оборони Китаю до 2028 року складе більше 240 млрд. дол.

Також американські військові відзначають, що космічна програма Китаю швидко розвивається.

"НВАК продовжує зміцнювати свої військові космічні можливості, незважаючи на свою публічну позицію щодо мілітаризації космосу", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у цьому місяці адміністрація президента Дональда Трампа оголосила про амбітний план створення до 2020 року "космічних сил" в якості шостого роду військ.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що космічні війська необхідні США для захисту американських супутників від наступальних озброєнь Росії та Китаю.